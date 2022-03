Gasolina ultrapassa R$ 8 em alguns municípios da Bahia

Guerra no leste europeu é um dos fatores que acendem o sinal de alerta para os valores dos combustíveis, devido à oscilação no preço do barril de petróleo

Agência Brasil/Arquivo Combustíveis têm aumento exorbitante na Bahia; em alguns municípios a elevação chegou a ser de mais de R$ 1



A gasolina ultrapassou a marca de R$ 8 não só em postos de combustíveis na capital da Bahia, Salvador, como também no interior do Estado. No município de Ilhéus, um estabelecimento chegou a aplicar um reajuste superior a R$ 1, com o litro saltando de R$ 7,04 para R$ 8,14. Segundo o Sindicato do Comércio de Combustíveis, a gasolina registrou o acréscimo de R$ 0,60 e o ICMS de R$ 0,29. Já o diesel S10 subiu R$ 0,87 e o imposto dele R$ 0,23.

O aumento exorbitante provocou uma reação imediata do Sindicombustíveis, que entrou com uma representação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), contra a Acelen. A alegação é de que a refinaria não estaria respeitando o congelamento do ICMS imposto pelo governo da Bahia, assim como pelos outros Estados da federação. A guerra entre e a Ucrânia e a Rússia é um outro fator que acendeu o sinal de alerta em relação aos valores dos combustíveis, devido à oscilação no preço do barril de petróleo.

