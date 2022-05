General Santos Cruz se vê apto para ser candidato à presidência pelo Podemos

Ex-ministro afirma que o Brasil precisa de ‘união nacional’ e mais transparência’ nos órgãos públicos; partido tenta definir nome para disputa ao Palácio do Planalto após saída de Sergio Moro

Carolina Antunes/PR General da reserva foi ministro de Jair Bolsonaro e deixou a função após desentendimentos com Olavo de Carvalho e com os filhos do presidente



O ex-ministro de Governo general Carlos Alberto dos Santos Cruz diz que se vê apto para ser o candidato do Podemos para concorrer à presidência da República. O partido inicialmente esperava contar com o ex-juiz Sergio Moro, que mudou para o União Brasil. Desde então, discussões internas tentam definir o pré-candidato da legenda ao Palácio da Planalto e nomes como dos senadores Oriovisto Guimarães, Álvaro Dias e até mesmo Deltan Dallagnol chegam a ser cogitados. O general da reserva, que foi ministro do presidente Jair Bolsonaro e deixou a função após desentendimentos com Olavo de Carvalho e com os filhos do mandatário, não descarta a possibilidade do partido emplacar na terceira via. No entanto, ele acredita que o Brasil precisa se união, mais transparência para ter dias melhores no futuro. “Não falo como candidato, falo como cidadão. Acredito ao menos metade do Brasil concorda que o que estamos precisando é de união nacional e transparência em todos os órgãos públicos. Com 70 anos de idade estou habilitado a qualquer função nesse Brasil”, afirmou à Jovem Pan News.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga