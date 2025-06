Genial/Quaest: Lula empata com Bolsonaro, Tarcísio, Ratinho Jr. e Michelle em eventual segundo turno

Atual presidente está numericamente empatado com seu antecessor; contra os demais, vantagem fica dentro da margem de erro de dois pontos percentuais

Montagem: Ricardo Stuckert, Estadão Conteúdo, Alepr e PL Pesquisa sinaliza perda de vantagem de Lula em relação a levantamentos anteriores



Um levantamento da Genial/Quaest divulgado nesta quinta-feira (5) mostra um cenário eleitoral altamente competitivo para as eleições presidenciais de 2026. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em empate técnico com diversos nomes da direita em simulações de segundo turno, sinalizando perda de vantagem em relação a pesquisas anteriores. Na disputa com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), Lula tem 41% das intenções de voto contra 40% do adversário. A diferença está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. A situação se repete em cenários contra Ratinho Júnior (PSD), governador do Paraná, que tem 38% ante 40% de Lula, e contra Michelle Bolsonaro (PL), com 39% contra 43% do petista. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), também aparece próximo, com 36% frente a 40% de Lula.

Os números indicam uma tendência de queda do presidente. Em março, Lula tinha 43% contra 37% de Tarcísio; em janeiro, a vantagem era ainda maior: 52% a 26%. A pesquisa, realizada entre os dias 29 de maio e 1º de junho, ouviu 2.004 eleitores em 120 municípios. O nível de confiança é de 95%. Além do empate técnico com os nomes mais competitivos, o levantamento também mostra Lula à frente em cenários contra nomes menos consolidados, como Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil). Nesses casos, o petista vence com vantagem de até 11 pontos percentuais.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apesar de inelegível até 2030, ainda aparece empatado com Lula, ambos com 41% em simulação de segundo turno. Mesmo fora da disputa, Bolsonaro tem forte presença no cenário político, e seu futuro impacta diretamente a definição de lideranças no campo da direita. A pesquisa revela ainda alto índice de rejeição dos principais nomes. Lula é rejeitado por 57% dos entrevistados; Bolsonaro, por 55%. O deputado Eduardo Bolsonaro tem rejeição semelhante, com 56%. Na pesquisa espontânea — quando os nomes não são apresentados,— Lula aparece com 11% das intenções de voto, e Bolsonaro, com 9%.

Outro dado relevante mostra que 66% dos entrevistados acreditam que Lula não deveria disputar a reeleição. Já 65% entendem que Bolsonaro deveria abrir mão de uma nova candidatura e apoiar outro nome. Entre os nomes cotados como sucessores do ex-presidente, Tarcísio lidera com 17%, seguido por Michelle Bolsonaro (16%) e Ratinho Junior (11%). A desaprovação do governo Lula chega a 57%, contra 40% de aprovação. O desgaste é visível inclusive entre grupos nos quais o petista costumava ter forte apoio, como os católicos.