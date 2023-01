Girão afirma que Senado ‘precisa de independência’ e critica: ‘Pacheco é Lula’

Candidato à presidência do Senado criticou o atual líder da Casa, que tenta a reeleição, citando suposta omissão do parlamentar do PSD

Waldemir Barreto/Agência Senado Parlamentar é candidato à presidência do Senado



O senador Eduardo Girão (Podemos-CE), candidato à presidência do Senado Federal, participou do programa Prós e Contras, da Jovem Pan. O parlamentar criticou Rodrigo Pacheco (PSD), atual presidente da Casa e candidato a reeleição ao cargo, dizendo que a sociedade não aguentará um novo período de Pacheco à frente do Senado e do Congresso. “O Senado Federal precisa se levantar para cumprir o seu dever constitucional. Resguardar uma bonita história do Senado, importante para a democracia, mas que, por omissão, por indiferença de abusos que ocorreram por ministros do Supremo Tribunal Federal, e agora com a dobradinha com o governo Lula, a gente vê que o Senado precisa de independência”, afirmou Girão.

Sem citar nomes, o senador afirmou que ministros do STF estão ligando para senadores e pedindo votos para Pacheco. “Está carimbado. O Rodrigo Pacheco é Lula e Lula é Rodrigo Pacheco. Inclusive, o Pacheco recebeu o presidente em sua casa. A gente fica assustado que jornalistas publicaram em grandes veículos que senadores estão recebendo ligações de ministros do STF para votar no Pacheco, o que é muito grave”, finalizou Girão. Além de Girão e Pacheco, o terceiro nome na disputa da casa é o senador Rogério Marinho, ex-ministro de Bolsonaro. Para Girão, Marinho é um político habilidoso, mas que tem a imagem colada ao ex-presidente. “Chega de polarização, chega de briga, essa casa não tem que ficar no meio de tiroteio, ela está acima disso. O senado precisa ter essa sabedoria e independência”, concluiu.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha