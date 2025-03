Gleisi Hoffmann afirma que proposta de isenção do IR será apresentada na próxima semana

Embora ministra da Secretaria de Relações Institucionais não tenha especificado uma data exata para a apresentação, ela garantiu que o texto sobre o benefício fiscal está em fase final de conclusão

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Gleisi Hoffmann tomou posse na Secretaria de Relações Institucionais na última segunda-feira (10)



A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, anunciou na última quinta-feira (13) uma proposta que promete transformar a estrutura tributária do Brasil. A proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 será apresentada ao Congresso na próxima semana. Embora Hoffman não tenha especificado uma data exata para a apresentação, ela garantiu que o texto está em fase final de conclusão. Esta medida ambiciosa visa isentar 36 milhões de contribuintes, mas também traz consigo um custo significativo de R$ 45,8 bilhões anuais aos cofres públicos. Para equilibrar as contas, a proposta inclui uma taxação maior para aqueles que ganham acima de R$ 50.000 mensais.

Atualmente, a isenção do Imposto de Renda é aplicada a quem ganha até R$ 2.848 por mês. A expectativa de entrega da nova medida foi divulgada após a primeira reunião de Gleisi Hoffmann à frente da articulação política com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A ministra destacou que a proposta não representa um corte e não afetará os beneficiários, mas sim um ajuste necessário para criar espaço fiscal para outros programas ao longo do ano. Este ajuste é visto como uma estratégia para garantir que o governo possa continuar a investir em áreas prioritárias sem comprometer a saúde fiscal do país.

Gleisi Hoffmann, que anteriormente criticava a política econômica do governo liderada por Haddad enquanto presidia o PT, agora trabalha em conjunto com o ministro para implementar essa que foi a principal promessa de campanha do presidente Lula em 2022. A colaboração entre Hoffman e Haddad sinaliza uma nova fase de cooperação dentro do governo, com ambos os líderes empenhados em cumprir as promessas feitas ao eleitorado. A medida é vista como um passo importante na agenda econômica do governo, buscando aliviar a carga tributária sobre a classe média e redistribuir a responsabilidade fiscal de forma mais equitativa.

