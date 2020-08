‘Golpes do delivery’ aumentam na pandemia, alerta Proteste

Segundo a diretora da Protestes, os valores cobrados indevidamente chegam até R$ 10 mil

Reprodução O serviço de delivery cresceu muito na pandemia e os golpes eletrônicos também acompanharam a demanda do consumidor



A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor alerta para o golpe do delivery. A diretora de Relações Institucionais da Proteste, Juliana Moya, explica a modalidade em alta na pandemia da Covid-19. “Uma das modalidades de fraude que tem sido bastante denunciada nas últimas semanas é o chamado golpe do delivery. Esse golpe é cometido por supostos entregadores que acabam cobrando valores indevidos dos consumidores no momento da entrega da encomenda e isso é feito com a utilização de maquinas de cartão fraudulentas. De acordo com as últimas denúncias, alguns consumidores foram cobrados de valores exorbitantes muito superiores ao valor da encomenda, que chegam de cinco mil a dez mil reais, por exemplo. Os consumidores só confirmam a fraude quando recebem uma mensagem das empresas de crédito ou quando olhando a conta bancária”, afirma.

O pagamento eletrônico antecipado é a melhor opção. “Para que o consumidor é sempre recomendado que os pagamentos das encomendas seja feito por meio da própria plataforma em que o cliente fez a compra, pelo site ou pelos aplicativos. E, caso isso não seja possível e o consumidor opte pelo pagamento no momento da entrega, é importante que o consumidor verifique as condições da máquina e cartão e, em caso de danos visíveis, não efetue o pagamento e entre em contato com a loja em que efetuou a compra”, explica. O serviço de delivery cresceu muito na pandemia e os golpes eletrônicos também acompanharam a demanda do consumidor.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos