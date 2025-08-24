Governadores da direita se reúnem em Barretos e Tarcísio defende Bolsonaro

Havia a expectativa de um encontro do governador de São Paulo com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, mas ela não compareceu ao evento

Na noite deste sábado (23), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, que celebrou sua 70ª edição com mais de 35 mil pessoas. O evento, tradicionalmente um ponto de encontro do agronegócio, também se consolidou como um palco para articulações políticas da direita brasileira.

Tarcísio esteve acompanhado dos governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, e de Goiás, Ronaldo Caiado. Durante sua participação, o governador paulista subiu ao palco e fez um discurso em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar e não pôde comparecer ao evento, que costumava frequentar anualmente.

Com um boneco inflável representando Bolsonaro em mãos, Tarcísio se emocionou ao relembrar sua primeira visita à festa ao lado do ex-presidente, a quem creditou por “abrir portas” em sua carreira. O governador classificou as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado como uma “grande injustiça” e declarou que, embora a “humilhação traga tristeza”, ele tem certeza de que “o tempo trará justiça”.

Contexto Político

A ausência de Michelle Bolsonaro, cuja presença era esperada, não diminuiu o tom político do encontro. A reunião dos três governadores reforça a articulação de lideranças da direita para as eleições de 2026. Em conversas com a imprensa local, os governadores confirmaram um pacto para o próximo pleito: a ideia é que a direita lance múltiplos candidatos no primeiro turno e, no segundo, todos apoiem o nome que avançar na disputa.

*Com informações de Beatriz Manfredini