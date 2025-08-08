Governadores de direita cobram de Lula uma postura mais firme para reverter tarifas de 50% dos EUA

Encontro, promovido pelo chefe do Executivo do Mato Grosso, Mauro Mendes, aconteceu nesta quinta-feira (7), na casa de Ibaneis Rocha, mandatário do DF

Em reunião realizada em Brasília, governadores de direita cobraram do presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma postura mais firme e ações concretas para reverter a sobretaxa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros. O encontro, promovido pelo governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, ocorreu na residência do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. Estiveram presentes os governadores Romeu Zema (Minas Gerais), Jorginho Mello (Santa Catarina), Ratinho Júnior (Paraná), Wilson Lima (Amazonas), Tarcísio de Freitas (São Paulo), Cláudio Castro (Rio de Janeiro) e Ronaldo Caiado (Goiás).

A principal pauta da reunião foi o chamado “tarifaço”, que impacta fortemente setores importantes da economia brasileira, como a indústria do café e o agronegócio, com destaque para a exportação de carne.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou a falta de engajamento do governo federal na negociação com os Estados Unidos e afirmou que falta ao presidente Lula capacidade de diálogo com o governo norte-americano. “É fundamental um engajamento do governo federal nessa questão da negociação das tarifas. É fundamental isso no restabelecimento da boa relação com os Estados Unidos”, declarou Tarcísio, ressaltando que isso se faz com “ações concretas, com cronograma, com prazo, com planejamento”.

Os governadores também pressionam o Congresso Nacional pela aprovação de uma anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e pelo andamento de pautas como o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Para Ronaldo Caiado, a maioria parlamentar deve ser respeitada. “Quem pauta é a maioria. Se tem maioria para pautar, que paute e que vote. Esta é a democracia”, afirmou.

Em um apelo ao diálogo, gestores presentes em um evento do LIDE na Índia também defenderam a busca por novos mercados para os produtos brasileiros como forma de mitigar os impactos das tarifas americanas. O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, destacou a oportunidade de ampliar as relações comerciais com a Índia. “Nós temos oportunidade de desenvolver novos mercados em conjunto. Diante da política de aumento de tarifas, brigar com o país que aumentou as tarifas é pouco produtivo”, disse.

*Com informações de Igor Damasceno

*Reportagem produzida com auxílio de IA