Covid-19: Governadores de Roraima e Pernambuco estão infectados

O governador de Roraima, Antonio Denarium, anunciou, na segunda-feira (18), que está com a Covid-19. Em vídeo publicado numa rede social, ele disse que acordou com febre branda e tosse.

Denarium afirmou, no entanto, que se sente bem e continuará com as atividades de forma remota. Atualmente, Roraima está entre os cinco estados com menos registros da doença. Ao todo, são 1.984 infecções e 60 mortes.

Quem também testou positivo para a doença foi o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Ele sentiu os primeiros sintomas nesta segunda-feira. Ele seguirá as recomendações médicas e cumprirá o isolamento social determinado.

Ao contrário de Roraima, o estado de Pernambuco é o quinto em número de infectados, com mais de 20 mil casos confirmados e já contabiliza 1.640 óbitos.

*Com informações da repórter Camila Yunes