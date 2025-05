Governo afasta integrantes de entidades do conselho da Previdência sob investigação da fraude do INSS

Medida antecede a primeira reunião do CNPS (Conselho Nacional de Previdência Social) liderado por Wolney Queiroz, marcada para esta terça-feira (27)

Jefferson Rudy/Agência Senado Decisão foi tomada por Wolney Queiroz



O governo federal anunciou na última segunda-feira (26) uma importante atualização na composição do Conselho Nacional de Previdência Social, em resposta às recentes investigações sobre fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Esta decisão surge como uma medida necessária após a operação “Sem Desconto”, que revelou irregularidades significativas, incluindo descontos indevidos nas folhas de pagamento de aposentados e pensionistas. A oficialização dessa atualização está programada para ocorrer em uma reunião no Ministério da Previdência Social, marcada para hoje à tarde, às 14h30.

A operação “Sem Desconto“, conduzida pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, trouxe à tona a necessidade de uma revisão nos acordos de cooperação técnica com algumas entidades. Como resultado, ofícios já foram enviados às centrais sindicais, informando sobre a substituição dessas entidades no Conselho. Esta ação visa garantir maior transparência e integridade nas operações do INSS, além de restaurar a confiança dos beneficiários no sistema previdenciário.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, o Ministério da Previdência está considerando uma reformulação mais ampla na composição do Conselho Nacional de Previdência Social. A proposta inclui a redistribuição dos assentos de titulares e suplentes, atualmente ocupados pelo Ministério da Previdência, para outros órgãos governamentais, como a Casa Civil, a Dataprev, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. De acordo com o ministro da Previdência Social, Vondei Queiroz, essa mudança tem como objetivo melhorar as políticas de previdência e, consequentemente, o funcionamento do órgão, promovendo uma gestão mais eficiente e integrada. Durante a reunião nesta terça-feira, outros temas cruciais também serão abordados, como o processo de apuração e restituição aos segurados afetados pelas fraudes, além das medidas adotadas pelo INSS e pela Dataprev em relação aos empréstimos consignados de aposentados e pensionistas.

*Com informações de Marília Ribeiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA