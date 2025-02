Governo afirma que já escolheu substituto de Padilha na articulação política

Entre os nomes cotados para o cargo estão o deputado José Guimarães, a ex-presidente do PT Gleisi Hoffmann e o senador Jaques Wagner; Centrão se movimenta para garantir a vaga

Ricardo Stuckert/PR O presidente Lula com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Alexandre Padilha, que assumiu o Ministério da Saúde



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que já escolheu o novo ministro para a Secretaria de Relações Institucionais, cargo vital para a articulação política do governo no Congresso. Esta decisão vem na esteira da indicação de Alexandre Padilha para o Ministério da Saúde, que assumirá o posto após o Carnaval. A saída de Padilha gerou críticas, pois o presidente ainda não revelou o nome do substituto, gerando especulações e expectativas. Entre os nomes cotados para o cargo estão o deputado José Guimarães, a ex-presidente do PT Gleisi Hoffmann e o senador Jaques Wagner, que, apesar de ser um nome bem-visto, não demonstra interesse em assumir a posição.

Enquanto isso, o Centrão se movimenta para garantir a vaga, argumentando que um petista na Secretaria de Relações Institucionais não agregaria tanto quanto uma liderança de outro partido. O deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB, tem apoio no Congresso, mas carece de suporte dentro do governo. Em meio a essas discussões, há também quem defenda a substituição do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que, no entanto, conta com o apoio de Lula. Especulações sobre a transferência do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a Casa Civil foram levantadas, mas assessores consideram a ideia improvável.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Desde o início do terceiro mandato, Lula enfrenta dificuldades na coordenação política, refletidas em votações apertadas e concessões ao Centrão para garantir a governabilidade. A indefinição sobre o substituto de Padilha reforça a percepção de um governo operando em meio a tensões e incertezas. O principal problema é a ausência de um projeto claro de governabilidade que vá além da distribuição de cargos e emendas. A escolha do novo ministro da articulação política é crucial para a reorganização do governo no Congresso.

*Com informações de Luciana Verdolin

*Reportagem produzida com auxílio de IA