Governo anuncia calendário de audiências públicas sobre a privatização da Sabesp

As primeiras audiências públicas sobre a privatização da Sabesp foram marcadas na cidade de São Paulo, com início na próxima segunda-feira (15)



As primeiras audiências públicas sobre a privatização da Sabesp foram marcadas na cidade de São Paulo, com início na próxima segunda-feira (15). Ao total serão quatro reuniões em abril, além do dia 15, está marcado para os dias 17, 18 e 22. Os locais ainda não foram definidos, mas o presidente da câmara municipal de São Paulo, vereador Milton Leite, pediu para que pelo menos duas delas ocorressem fora das dependências da casa legislativa. O objetivo é conversar e entender qual é a opinião da população.

Há uma certa resistência da aprovação da privatização da Sabesp na Câmara Municipal de São Paulo, com isso, Milton Leite vem sendo cortejado pelo Governo de São Paulo e pela prefeitura da capital. Recentemente, o vereador disse que não havia clima para avançar com essa votação por enquanto. Já o governo quer que aconteça quanto antes, principalmente, antes da eleição municipal, pois pode atrapalhar os planos do governador, Tarcísio de Freitas.

Nesta segunda-feira (8), o projeto também passou na comissão de constituição e justiça da Câmara Municipal de São Paulo. Apesar disso, Milton Leite sugeriu durante audiência desta terça-feira (9) que a prefeitura contrate um estudo próprio, assim como o governo de São Paulo contratou, para entender se todo esse processo de privatização é benéfico para cidade.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini