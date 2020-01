Governo britânico anuncia medidas para evitar entrada do coronavírus no Reino Unido

EFE Passageiros que chegarem no aeroporto de Heathrow vindos da cidade de Wuhan serão entrevistados por agentes de saúde



A nova variação do coronavírus identificada na China está causando alerta na Europa. O governo britânico anuncia nesta quarta-feira (22) uma série de medidas para tentar impedir que o país também registre pessoas infectadas.

Entre elas está o monitoramento dos passageiros que chegarem no aeroporto de Heathrow vindos da cidade de Wuhan. Eles serão entrevistados por agentes de saúde que vão aferir a temperatura dos viajantes para registrar eventuais casos de febre.

Os aviões também terão que pousar em uma área isolada do Terminal 4 em Heathrow.

Três voos semanais diretos ligam a capital britânica a cidade chinesa que tem concentrado os casos da doença desde o mês passado. Cerca de 440 casos foram confirmados até agora, com nove mortes provocadas pela variação do coronavírus.

Outras contaminações foram identificadas fora da China, em países como Japão e Estados Unidos — por isso os países europeus começaram a agir.

A Organização Mundial de Saúde deve decidir ainda nesta quarta se vai declarar emergência de saúde pública por conta do vírus. O governo chinês ainda não conseguiu identificar exatamente a origem do vírus, que pode causar sintomas parecidos com os da gripe.

Por enquanto as autoridades britânicas dizem que os riscos para a população do Reino Unido ainda são baixos.

De qualquer forma, como os casos em Wuhan são consideráveis e o vírus já foi registrado em outros países, o alerta serve para tentar evitar que essa variação do coronavírus acabe se espalhando pelos países — principalmente porque ainda não se sabe muito sobre origem, transmissão e formas de controle desta cepa.