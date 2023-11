Governo anuncia que nova regra que limita trabalho em domingos e feriados será adiada e refeita

De acordo com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a previsão é de que a portaria comece a valer apenas em março de 2024

Reprodução/TV Brasil Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, durante anúncio do reajuste do salário mínimo em janeiro de 2023



Após uma intensa pressão de empresários e parlamentares, a portaria do governo federal que restringe o trabalho nos feriados será revogada e refeita. Segundo afirmou o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, nesta quarta-feira, 22, a previsão é de que a nova regra comece a valer em março de 2024: “O entendimento que chegamos ao escutar as bancadas é de que a nossa portaria será refeita com a validade a partir de 1º de maro. Neste período, haverá um grupo tripartite de negociação para construção da convenção nacional de preferência, podendo ouvir os territórios e cada ente federado, sempre respeitando as particularidades das leis municipais”. No dia 15 de novembro, o Ministério do Trabalho decretou uma portaria determinando que setores do comércio e serviços só possam trabalhar aos domingos e feriados mediante negociação com sindicatos ou lei municipal que autorize. A medida valeria a partir de janeiro de 2024.

O ministro argumentou que a portaria só muda o funcionamento de setores do comércio em feriados e que existe uma outra legislação que aborda o trabalho aos domingos: “Confesso que estranhei muito a reação do parlamento com isso e a rapidez e agilidade (…) Nós estamos falando de uma portaria que regula um processo de funcionamento do comércio aos feriados, tão e somente. A lei é clara, transparente, de que os domingos estão legislados pela lei”. Expectativa é de que a nova norma seja publicada no Diário Oficial da União ainda nesta semana.

*Com informações do repórter André Anelli