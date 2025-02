Governo anuncia túnel Santos-Guarujá em São Paulo

Presidente Lula participará da cerimônia de lançamento do edital para a construção do túnel no litoral paulista; investimento está estimado em R$6 bilhões e é aguardada há mais de 100 anos

Ricardo Stuckert/PR Presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta quinta-feira para São Paulo para participar da cerimônia



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca nesta quinta-feira (27) para São Paulo com um propósito de participar da cerimônia de lançamento do edital de construção do tão aguardado túnel Santos-Guarujá. Esta obra, esperada há mais de um século, representa um investimento robusto de R$ 6 bilhões. O projeto visa oferecer uma alternativa mais rápida e eficaz para a travessia do canal do porto de Santos, prometendo transformar a logística e a mobilidade na região.

O projeto do túnel submerso, que terá 870 metros de extensão, é uma solução inovadora que promete reduzir drasticamente o tempo de travessia. Atualmente, o trajeto de balsa pode levar de 20 minutos a até duas horas, dependendo das condições. Com a nova infraestrutura, esse tempo será reduzido para apenas um minuto e meio, o que representa um avanço significativo para os moradores e turistas que transitam entre Santos e Guarujá.

A cerimônia contará também com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que teve um papel importante na articulação para que o lançamento do edital ocorresse nesta quinta-feira. Em declarações recentes, o presidente Lula enfatizou a importância da colaboração entre o governo federal e os estados, destacando que, em algumas situações, é necessário ceder para alcançar objetivos comuns.

A presença conjunta de Lula e Tarcísio de Freitas no evento simboliza essa cooperação, com o objetivo de atender a uma demanda histórica da população paulista. Após o evento em São Paulo, o presidente Lula retornará a Brasília, com previsão de chegada entre 15h e 16h. Até o momento, não há outros compromissos oficiais agendados para o presidente após o lançamento do edital.

