Governo apenas ‘sugere’ melhorias nas urnas, afirma ministro da Justiça

Anderson Torres esteve na Câmara dos Deputados e foi questionado sobre a tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e o TSE

O ministro da Justiça, Anderson Torres, esteve na Câmara dos Deputados na última terça-feira, 10, e foi questionado sobre a atual tensão envolvendo o Palácio do Planalto e seus questionamentos sobre o sistema eleitoral. O ministro respondeu que, na verdade, o Executivo quer aprimorar o sistema. “Na verdade, não é que a gente vem questionando. A gente tem mostrado observações, feitas pelas instituições brasileiras, a Polícia Federal, o Exército Brasileiro e outras instituições sobre melhorias e oportunidades para melhorar a segurança das ruas. É isso que tem sido apresentado, é isso que a gente defende, que todo e qualquer mudança, melhoria, nesse processo de apuração dos votos… A gente quer eleições limpas, eleições seguras, e tudo o que vier para melhorar as eleições é defendido pelo nosso presidente”, disse.

Ainda na terça-feira, 10, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) questionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a possibilidade do Partido Liberal contratar uma auditória privada para fiscalizar as eleições deste ano. O senador também perguntou se os recursos do fundo especial de financiamento partidário ou do fundo partidário podem ser usados para pagar essa auditoria e se as conclusões dessas análises só poderiam ser divulgadas depois do resultado das eleições. Essa possibilidade de contratar uma auditoria privada foi levantada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) na semana passada. O chefe do Executivo disse que o PL estuda contratar uma auditoria privada que vai atuar nas eleições deste ano.

*Com informações da repórter Iasmin Costa