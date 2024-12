Governo assina acordo de combate ao desperdício de alimentos

Parceria será para estudar iniciativas bem sucedidas das centrais de abastecimento do Brasil, visando reduzir a perda de alimentos e formas de replicá-las em outras Ceasas pelo Brasil

ALF RIBEIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 26/04/2024 O banco de alimentos da CEAGESP, que opera desde 2013, já beneficia mais de 200 entidades sociais na capital paulista



O Ministério do Desenvolvimento Agrário do Brasil, em colaboração com o Instituto Pacto Contra Fome, deu um passo significativo na luta contra o desperdício de alimentos no país. Este acordo, recentemente assinado, visa implementar estratégias eficazes para reduzir as perdas alimentares, um problema que afeta não apenas a economia, mas também a segurança alimentar de milhões de brasileiros. O ministro Paulo Teixeira destacou a importância do programa Desenrola Campo, que está prestes a ser sancionado pelo presidente Lula, como uma iniciativa crucial para renegociar dívidas de agricultores familiares e facilitar o acesso ao crédito, especialmente em tempos de adversidades climáticas.

A parceria com o Pacto Contra Fome é um esforço conjunto para estudar e replicar práticas bem-sucedidas de redução de desperdício em centrais de abastecimento como a CEAGESP e a CEASA Minas. O objetivo é expandir essas práticas para outras regiões do Brasil, promovendo um modelo sustentável de produção e distribuição de alimentos. Este acordo, que será formalizado em Brasília, também prevê a modernização da CEAGESP e a revitalização do banco de alimentos, com o intuito de alcançar padrões operacionais de excelência.

Atualmente, o Brasil enfrenta um desafio significativo, com cerca de 1/3 dos alimentos produzidos sendo desperdiçados. O Pacto Contra Fome, uma iniciativa da sociedade civil, tem trabalhado em estreita colaboração com o governo para enfrentar este problema. Geyze Diniz, cofundadora e presidente do conselho da organização, enfatizou a necessidade de esforços conjuntos para implementar mudanças estruturais, dado que o país perde mais de 30% de sua produção ao longo da cadeia alimentar, desde o campo até a mesa do consumidor.

O banco de alimentos da CEAGESP, que opera desde 2013, já beneficia mais de 200 entidades sociais na capital paulista, tendo doado 1,3 milhão de quilos de alimentos até o mês passado. A nova parceria busca não apenas fortalecer a agricultura familiar, mas também expandir as atividades do banco de alimentos, garantindo que os produtos cheguem a quem mais precisa.

Publicado por Luisa Cardoso