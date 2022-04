Governo autoriza reajuste de 10,89% no preço dos medicamentos

Cerca de 13 mil produtos devem ser afetados; consumidores devem começar a sentir o aumento partir da segunda quinzena de abril

Pixabay/Creative Commons Cerca de 13 mil produtos devem ser afetados pelo reajuste



O governo federal autorizou um reajuste de 10,8% no preço dos medicamentos no Brasil. Cerca de 13 mil produtos devem ser afetados. O Sindusfarma, Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, garante que esse reajuste não deve ser automático e imediato por causa da grande competitividade no setor. Também por esse motivo há a possibilidade de que a mudança não atinja o percentual previsto. A indústria afirma que os consumidores devem começar a sentir o preço mais alto nas farmácias a partir da segunda quinzena de abril. O cálculo é feito pela câmara de regulação do mercado de medicamentos, um órgão interministerial ligado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O reajuste leva em conta o IPCA e questões como a produtividade, custos dos meios de produção e valor dos insumos. O Sindusfarma recomenda que as pessoas que fazem uso contínuo de medicamentos procurem as farmácias para tentar aproveitar os preços mais baixos e fazer um estoque.

*Com informações da repórter Iasmin Costa