Governo autoriza retorno da ‘raspadinha’ para ampliar arrecadação

Medida faz parte das ações do governo para aumentar a arrecadação federal; expectativa é de que jogos da loteria instantânea gerem mais de R$ 5 bilhões por ano

Freepik Venda das raspadinhas foi suspensa em 2015



O governo federal autorizou nesta quinta-feira, 28, o retorno temporário da loteria instantânea, conhecida popularmente como raspadinha. A medida foi publicada por meio de uma portaria e estipula um prazo de dois anos para que a Lotex seja utilizada. A modalidade estava fora de funcionamento desde 2015. O governo irá abrir um processo licitatório para selecionar a empresa que irá assumir as operações e a venda dos bilhetes, que também serão comercializados pela Caixa Econômica Federal. As propostas deverão ser apresentadas pelas empresas interessadas ao Ministério da Fazenda até o fi mde janeiro. Os cupons serão vendidos nas formas físicas e online. Nesse tipo de loteria, o jogador sabe na hora se ganhou ou não o prêmio, após raspar o bilhete. A autorização da loteria instantânea faz parte das medidas do governo para aumentar a arrecadação federal. A expectativa é de que as raspadinhas gerem mais de R$ 5 bilhões por ano.

*Com informações da repórter Janaína Camelo