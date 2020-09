Governo começa a pagar na quarta auxílio emergencial para quem não é do Bolsa Família

O total a ser pago pelo governo federal será de R$ 9 bilhões para cerca de 27 milhões de pessoas beneficiadas.

Cris Faga/Estadão Conteúdo Segundo o Ministério da Cidadania, o auxílio emergencial residual também vai atingir menos trabalhadores



Começa na quarta-feira (30) o pagamento das parcelas de R$ 300 do auxílio emergencial para quem não faz parte do Bolsa Família. Os créditos vão ser efetuados de acordo com a data de nascimento, considerando também a data em que o beneficiário recebeu a primeira das parcelas originais de R$ 600. Nem todos, no entanto, vão receber as quatro parcelas de R$ 300. Apenas os aprovados na primeira leva do auxílio emergencial, em abril, terão direito ao pagamento integral. Quem começou a receber os R$ 600 em julho, por exemplo, só vai receber uma parcela de R$ 300.

Durante anúncio de recursos para a agricultura familiar na segunda-feira (28), em Belo Horizonte, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse que a tecnologia ajudou o governo a identificar os beneficiários. Segundo o Ministério da Cidadania, o auxílio emergencial residual também vai atingir menos trabalhadores. O total a ser pago pelo governo federal será de R$ 9 bilhões para cerca de 27 milhões de pessoas beneficiadas.

*Com informações do repórter Leonardo Martins