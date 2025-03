Governo de São Paulo aposta em aplicativo para controlar dengue no Estado

Cidades escolhidas para o teste do projeto são: São Bernardo do Campo, Guararema, Santa Bárbara d’Oeste e Marília

LUCAS LACAZ RUIZ/ESTADÃO CONTEÚDO A preocupação com a dengue em São Paulo é significativa, já que o estado é responsável por 78% das mortes por dengue no Brasil em 2025



O governo de São Paulo está prestes a lançar um projeto piloto que visa combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças como dengue e chikungunya. Este projeto, que será testado em quatro cidades do estado ainda no primeiro semestre de 2025, envolve o uso de um aplicativo desenvolvido em parceria com a organização não governamental The Human Project. As cidades escolhidas para o teste São Bernardo do Campo, Guararema, Santa Bárbara d’Oeste e Marília. O aplicativo permitirá que a população, incluindo crianças e adolescentes, utilize tecnologia de geolocalização e fotografia para identificar e mapear possíveis criadouros do mosquito.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O funcionamento do aplicativo é simples e acessível: os usuários poderão tirar fotos de locais que considerem potenciais criadouros do Aedes aegypti e publicá-las na plataforma. Essas imagens ajudarão a criar um mapa detalhado dos focos, permitindo que tanto a população quanto as autoridades de saúde do estado de São Paulo tomem medidas para eliminar os criadouros. Além disso, o aplicativo fornecerá orientações sobre como combater a proliferação do mosquito. O governo estadual espera que essa iniciativa ajude a atacar diretamente os focos que se encontram dentro das residências, que representam cerca de 75% dos casos.

A preocupação com a dengue em São Paulo é significativa, já que o estado é responsável por 78% das mortes por dengue no Brasil em 2025, segundo o Ministério da Saúde. Até o momento, foram registrados 203 óbitos no país, dos quais 159 ocorreram em São Paulo. Além disso, o estado investiga 301 mortes e contabiliza 183.000 casos confirmados, 281.000 casos prováveis e 97.000 em investigação.

Publicado por Luisa Cardoso