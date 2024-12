Governo de São Paulo e plataformas terão parceria de segurança para as mulheres

Iniciativa foi desenvolvida pela Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher, com o intuito de fortalecer o protocolo ‘Não se Cale’, que já atua em diversos estabelecimentos como bares, casas noturnas e restaurantes

Reprodução/ Jovem Pan A expansão dessas medidas conta com a colaboração das empresas 99, Uber e Lady Driver



O governo de São Paulo, em uma ação conjunta com empresas de mobilidade, lançou uma nova iniciativa destinada a aumentar a segurança das passageiras em transportes por aplicativo. Esta colaboração visa preparar motoristas de aplicativos para lidar de forma eficaz com situações de violência contra mulheres. A iniciativa foi desenvolvida pela Secretaria Estadual de Políticas para a Mulher, com o intuito de fortalecer o protocolo “Não se Cale”, que já atua em diversos estabelecimentos como bares, casas noturnas e restaurantes, oferecendo socorro a vítimas de assédio e violência sexual.

O protocolo “Não se Cale” é uma ferramenta crucial que permite que mulheres em perigo peçam ajuda discretamente. O gesto de socorro consiste em levantar a palma da mão aberta, dobrar o polegar e dedos fechados no punho. Estabelecimentos que identificarem este sinal devem imediatamente acolher a vítima em um espaço seguro e, se necessário, acionar as autoridades policiais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com a nova parceria, essas orientações de acolhimento e socorro serão agora estendidas para corridas por aplicativo, garantindo que as passageiras tenham suporte e segurança durante todo o trajeto. A expansão dessas medidas conta com a colaboração das empresas 99, Uber e Lady Driver.