Governo de SP anuncia programa para reduzir filas de hospitais estaduais

Segundo Tarcísio de Freitas, objetivo é diminuir gastos e fazer parcerias com o setor privado para regionalizar o oferecimento de serviços à população

Foto: Fernando Nascimento/Governo do Estado de SP Governador Tarcísio de Freitas em evento para anunciar programa de redução de filas em hospitais estaduais



Na tentativa de reduzir as filas de atendimento em hospitais estaduais, o governo de São Paulo anunciou o programa de regionalização da saúde, que contará com o apoio da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). De acordo com a gestão estadual, o objetivo é otimizar os atendimentos, ampliando as ofertas de serviços e diminuindo filas. A articulação será feita pelos departamentos regionais de saúde. Atualmente, o Estado conta com 17 unidades em todo o território. Eleuses Paiva, secretário de Saúde, disse que, atualmente, é difícil mensurar o tamanho das filas no Estado, mas que, com a concentração, ficará mais fácil fazer a estimativa, entendendo a situação e as demandas de cada região do Estado de São Paulo. “O problema é que cada município também tem a sua fila própria. A maioria dos hospitais também têm fila própria. Então, na realidade, nós não conhecemos a demanda que nós temos realmente e o tamanho das filas no Estado de São Paulo. Com a regionalização, de fazer filas regionais e essas filas serem publicizadas, para que o cidadão saiba o local que ele está na fila e a velocidade com que ele vai ser atendido”, disse Paiva.

No anúncio, feito no Palácio dos Bandeirantes, com participação de prefeitos, o governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) colocou a medida como prioridade e classificou o momento como um marco para a saúde do Estado. “A regionalização da Saúde, sem sombra de dúvidas, vai trazer otimização, eficácia, eficiência”, disse. Ainda não se sabe quanto será desembolsado para o projeto, mas a gestão afirma que a ideia é reduzir gastos e firmar parcerias com o setor privado. Para Paiva, inicialmente será preciso ampliar os diálogos com as prefeituras e que essas conversas estão previstas para começarem no mês de maio

*Com informações da repórter Camila Yunes