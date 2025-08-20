Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Governo de SP assina ‘Carta de Curitiba’ e adere ao Cosud

Governo de SP assina ‘Carta de Curitiba’ e adere ao Cosud

Principal objetivo do documento é de ampliar ações conjuntas em prol do meio ambiente, entre elas a criação do fundo da Mata Atlântica e o reflorestamento

  • Por Jovem Pan
  • 20/08/2025 11h20
José Fernando Ogura/SECOM Abertura da Conferência da Mata Atlântica 2025, no Consórcio de Integração do Sul e Sudeste, no Teatro Guaíra, em Curitiba Abertura da Conferência da Mata Atlântica 2025, no Consórcio de Integração do Sul e Sudeste, no Teatro Guaíra, em Curitiba

Em um encontro que reuniu governadores e representantes dos estados do Sul e Sudeste do Brasil, foi assinada a “Carta de Curitiba”, um documento que formaliza uma série de compromissos para a proteção e preservação da Mata Atlântica. O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth, representou o estado no evento.

A assinatura ocorreu durante a 13ª reunião do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), um fórum que promove debates periódicos sobre pautas de interesse comum entre os estados membros. A iniciativa ganha destaque especial no ano em que o Brasil se prepara para sediar a COP 30, a conferência climática da ONU. A carta tem como principal objetivo selar e ampliar as ações conjuntas em prol do meio ambiente. Entre os principais pontos acordados, destacam-se:

  • Criação do Fundo da Mata Atlântica: Destinado a financiar projetos de conservação e a formação de corredores ecológicos terrestres e marinhos;

  • Incentivos à descarbonização: Continuidade de políticas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa na região;

  • Reflorestamento: Reafirmação da meta de plantar 35 milhões de mudas de espécies nativas;

  • Tecnologia e fiscalização: Uso de monitoramento por satélite para combater o desmatamento e compensações financeiras para áreas preservadas;

O encontro e a assinatura do documento reforçam a cooperação entre os estados para enfrentar os desafios ambientais e promover o desenvolvimento sustentável na região que abriga importantes remanescentes da Mata Atlântica.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA

