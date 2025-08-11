Governo de SP ativa abrigo solidário emergencial para pessoas em situação de rua

Em meio à quinta frente fria do ano, população pode buscar o serviço até a próxima terça-feira (12); ação pode ser prorrogada conforme as condições climáticas

Paulo Pinto/Agência Brasil Na noite de domingo para segunda-feira, a ação atendeu 182 pessoas e três pets



O Governo de São Paulo, em resposta à chegada da quinta frente fria do ano, ativou o Abrigo Solidário Emergencial na estação Pedro II do Metrô para acolher a população em situação de rua. O serviço, que oferece um local seguro para pernoite, alimentação e agasalhos, está previsto para funcionar até as 8h da manhã de terça-feira (12), podendo ser prorrogado conforme as condições climáticas. O acolhimento acontece a partir das 19h. No local, as pessoas recebem sopa, cobertores, roupas de frio e um espaço para dormir. Pela manhã, os abrigados são encaminhados a uma unidade do Bom Prato para o café da manhã. O espaço é organizado para receber homens, mulheres, famílias e também animais de estimação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Na noite de domingo para segunda-feira, a ação atendeu 182 pessoas e três pets. Desse total, 146 pessoas (140 homens e 6 mulheres) e dois animais de estimação pernoitaram na estação. Nenhuma criança foi atendida na ocasião. A iniciativa é uma parceria do governo estadual com a Defesa Civil.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA