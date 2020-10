Governo de SP divulgará localização e a velocidade máxima de radares no estado

A medida determina que o endereço do radar, o horário de operação e a velocidade limite de cada um deles sejam publicados na internet

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Atualmente, apenas a localização dos radares fixos pode ser consultada pelo site do departamento de estradas de rodagens



O governo de São Paulo passará a divulgar a localização e a velocidade máxima de todos os radares do estado. O projeto de lei foi sancionado nesta sexta-feira, 23, pelo governador João Doria (PSDB). A medida determina que o endereço do radar, o horário de operação e a velocidade limite de cada um deles sejam publicados na internet. A regra entra em vigor em até 90 dias e valerá para todos os equipamentos fixos, móveis ou portáteis. Para o consultor em engenharia urbana, Luis Celso Bottura, a decisão beneficiará os infratores de trânsito. “Não se admitiria em um país civilizado evolutivo tais atitudes. Estamos cada vez mais prestigiando o infrator em detrimento da vida”, avalia. Atualmente, apenas a localização dos radares fixos pode ser consultada pelo site do departamento de estradas de rodagens. A velocidade limite, no entanto, não é informada.

* Com informações do repórter Vinícius Moura