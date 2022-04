Governo de SP diz que hospital da Unifesp ‘foi esquecido’ por governo federal e libera recursos para evitar colapso

Gestão de Rodrigo Garcia repassa R$ 58 milhões para a unidade de saúde, R$ 50 mi para custeio de despesas e R$ 8 mi para a reforma do pronto-socorro

JOÃO ALVAREZ/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB)



Em evento no Hospital São Paulo, o governador Rodrigo Garcia (PSDB) anunciou o repasse de R$ 58 milhões para a unidade de saúde já neste mês de abril. Ele assinou o envio do recurso ao lado de deputados e gestores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Do montante disponibilizado, R$ 50 milhões vão para o custeio e R$ 8 milhões para a reforma do pronto-socorro, que começará nas próximas semanas e deve durar quatro meses. O secretário de Saúde do Estado, Jean Gorinchteyn, esteve no evento e afirmou que a tabela SUS da unidade de saúde está defasada há 30 anos. Ele ainda falou que a instituição foi esquecida pelo governo federal. “Infelizmente, nós não podemos atualizar a tabela SUS, que também está defasada há 20 anos. Uma tabela que um procedimento cirúrgico, hoje, ele custa 100% a mais, porque o governo federal esqueceu que aqui é um hospital que cuida de gente. E de gente pobre. E de gente que mais precisa”, declarou.

O Hospital São Paulo atende por ano cerca de 5 milhões de pessoas e é um polo de saúde extremamente importante, não só para a capital paulista, mas para todo o Estado de São Paulo. A dívida da unidade de saúde atualmente é de R$ 450 milhões e os gastos mensalmente é de R$30 milhões. Garcia sabe que a verba não é o suficiente para arcar com as despesas do hospital. “Eu sei que isso não é suficiente do ponto de vista estrutural para o hospital a partir do ano que vem. Nós vamos estar à disposição para estruturar cada vez mais o Hospital São Paulo, para que ele continue sendo esse centro de excelência na assistência, na pesquisa e também no ensino”, comentou. Único hospital federal de atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na capital paulista, o Hospital São Paulo acumula falta de repasse de verbas federais. Diante das dificuldades financeiras, passou por uma recente demissão em massa, com um corte de 300 funcionários. Para não fechar as portas, a unidade de saúde tem se mantido com financiamentos extraestaduais.

O superintendente do hospital, Nacime Salomão Mansur, avalia que o dinheiro vai trazer fluxo de caisa. “O hospital estava gastando muito do seu recurso com folha e com sua dívida. O repasse que o governador Rodrigo Garcia fez salva o hospital, no sentido de dar um caixa, dar a possibilidade de nós irmos superando e conseguirmos fazer as readequações que continuaremos fazendo, seja ela do ponto de vista estruturante, seja do ponto de vista das medidas administrativas, seja de folha”, comentou. O hospital tem capacidade para 800 leitos, no entanto, atualmente só consegue utilizar a metade.

*Com informações da repórter Camila Yunes