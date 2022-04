Governo de SP faz mutirões para ampliar adesão à vacinação contra Covid-19

Total de pessoas com esquema vacinal completo é de 86,63%no Estado, o que reflete na redução de óbitos e casos graves da doença

Divulgação/Governo de SP No entanto, o número de crianças totalmente imunizadas ainda não chegou a 50% em São Paulo



O governo de São Paulo promoveu neste domingo, 24, o “Domingão da vacinação” contra a Covid-19 para que os cidadãos pudessem completar o esquema vacinal e incentivar a vacinação de crianças com idades entre 5 anos e 11 anos. No Estado, o total de pessoas com esquema vacinal completo é de 86,63%. O índice é positivo e reflete na redução de óbitos e casos graves da doença. No entanto, o número de crianças totalmente imunizadas ainda não chegou a 50%. Apenas 36% dos menores completaram o calendário vacinal. O pediatra e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri, explica o cenário. “Alguns fatores têm feito com que a procura pela vacina Covid-19 na pediatria seja um pouco menor daquela cobertura alcançada em adultos. Primeiro, obviamente, a desproporcionalidade com que a doença atinge as crianças. As crianças são vítimas menos frequentes das formas graves, mas isso não é desprezível. Pelo contrário, já somamos três mil mortes de crianças e adolescentes na pandemia, é necessários vaciná-los, mas a percepção de risco é menor”, explica, pontuando também que o imunizante chegou um momento de “tranquilidade” da crise sanitária, o que influencia também na adesão. “As notícias, as fake news, que foram veiculadas, deixando muitos pais receosos de vacinarem seus filhos”, completou. A ação de incentivo à imunização aconteceu em todo o Estado de São Paulo. Na capital paulista, parques e farmácias promoveram a vacinação.

*Com informações da repórter Camila Yunes