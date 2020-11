Governo de SP promete Rio Pinheiros com ‘maior cinema ao ar livre da América Latina’

O Grupo Usina São Paulo vai investir R$ 300 milhões na construção de um espaço de uso público de quase 30 mil metros quadrados

Rovena Rosa / Agencia Brasil O governo de São Paulo quer concluir a despoluição do Rio Pinheiros em dezembro de 2022



O governo de São Paulo quer concluir a despoluição do Rio Pinheiros em dezembro de 2022. A meta foi anunciada nesta quinta-feira, 12, um dia depois da assinatura do contrato de revitalização da Usina da Traição. O Grupo Usina São Paulo, vencedor da licitação realizada em setembro, vai investir R$ 300 milhões na construção de um espaço de uso público de quase 30 mil metros quadrados. Segundo o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, o projeto é um marco no programa Novo Rio Pinheiros. O empreendimento terá lojas, academia e o maior cinema ao ar livre da América Latina, sem cobranças de entrada da população. A concessão da área a iniciativa privada vai gerar uma economia de R$ 12 milhões ao ano para o Estado. O prazo de concessão ao Consórcio São Paulo vai até novembro de 2042.

*Com informações da repórter Nanny Cox