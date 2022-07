Governo descarta risco de desabastecimento de diesel no 2º semestre

Estoques nacionais seriam suficientes para atender pelo menos 50 dias de demanda

Para que houvesse um eventual risco de desabastecimento de diesel no mundo e no Brasil, o cenário geopolítico global precisaria se deteriorar profundamente



Segundo o governo, não há risco de desabastecimento de combustíveis, especialmente diesel, no segundo semestre de 2022 no país e os estoques nacionais seriam o suficiente para atender pelo menos 50 dias de demanda. Tais informações foram reveladas à Jovem Pan News por um membro do alto escalão do governo. Recentemente, a Petrobras emitiu alertas ao ministério de Minas e Energia e à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informando que a oferta global ficaria prejudicada no fim do ano e isso poderia afetar o abastecimento nacional e internacional de diesel.

O membro do governo consultado pela reportagem discorda da avaliação da estatal e acredita que a teoria foi usada para tentar justificar os aumentos recentes nos preços do diesel e da gasolina. De acordo com o funcionário, para que houvesse um eventual risco de desabastecimento de diesel no mundo e no Brasil o cenário geopolítico global precisaria se deteriorar profundamente. Os Estados Unidos, por exemplo, teriam que deixar de exportar para o Brasil, pois 60% do diesel importado vem do país norte-americano.

Outro cenário apontado seria um agravamento profundo da guerra entre Rússia e Ucrânia e as seguradoras britânicas também teriam que deixar de segurar cargas de petróleo e derivados que vem da Rússia, grande produtor global. De acordo com o membro do governo consultado pela reportagem, 50 dias de estoque são mais do que o suficiente para garantir o abastecimento de combustíveis no segundo semestre e haveria tempo necessário para que o governo adote eventuais medidas para evitar risco de falta para o mercado interno.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga