Governo destina mais de R$7 bilhões para obras no Rio Grande do Sul

PAC deve investir mais de R$ 600 milhões no saneamento e R$ 246 milhões em abastecimento de água para 10 municípios

GILMAR ALVES /ASI/ESTADÃO CONTEÚDO Foram selecionados 35 projetos enviados pelos municípios e pelo estado



O governo federal anunciou um investimento de quase R$ 1,5 bilhão para a reconstrução do Rio Grande do Sul, devastado pelas enchentes. Nesta terça-feira, o detalhamento das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para drenagem no estado foi divulgado. O Palácio do Planalto confirmou a liberação de R$ 6,5 milhões em recursos para a prevenção de desastres. Foram selecionados 35 projetos enviados pelos municípios e pelo estado, além de mais três obras eleitas pelo governo federal. As cidades dos municípios da região metropolitana, do Vale do Taquari e da Serra estão entre as beneficiadas. A projeção é a geração de 84 mil empregos diretos e indiretos nos próximos anos com a realização das obras. Além dos projetos de drenagem e prevenção de desastres, o PAC deve destinar mais de R$ 600 milhões para obras de saneamento em nove cidades, R$ 246 milhões para abastecimento de água em dez municípios, mais de R$ 50 milhões para mobilidade urbana em quatro cidades e mais de R$ 15 milhões para um centro comunitário na capital do estado.

Publicado por Luisa Cardoso