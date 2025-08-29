Governo deve enviar Orçamento de 2026 sem espaço extra de R$ 13,4 bilhões

Atraso na votação da nova PEC dos precatórios impediu a inclusão de gasto adicional no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA)

Ricardo Stuckert / PR Haddad, Rui Costa, Tebet, Padilha e Messias durante reunião com o presidente Lula



O governo federal está prestes a enviar ao Congresso Nacional a proposta de Orçamento para 2026, que apresenta um déficit de R$ 13 bilhões. Este déficit está diretamente relacionado à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) dos Precatórios, que sugere adiar ou diluir o pagamento de dívidas reconhecidas pela Justiça ao longo de um período de 10 anos. A PEC já foi aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados e em primeiro turno pelo Senado. No entanto, a votação em segundo turno no Senado enfrenta atrasos devido a problemas com o relator Senador Jaques Wagner (PT) e ainda não tem data prevista para ocorrer.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A ausência de R$ 13 bilhões no orçamento pode abrir espaço para negociações entre o governo e os parlamentares. O presidente Lula, preocupado com uma base aliada enfraquecida, busca evitar conflitos com o Congresso Nacional. A situação pode complicar as negociações do governo, já que os parlamentares terão a oportunidade de discutir a alocação desse montante bilionário. A proposta de orçamento, conhecida como PLOA, é crucial para definir os gastos e receitas do governo federal para o próximo ano.

*Com informações de Igor Damasceno

*Reportagem produzida com auxílio de IA