Governo divulga calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2024

KEVIN DAVID/A7 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Para receber o benefício, é necessário manter atualizadas as informações da família no Cadastro Único



O governo federal divulgou nesta terça-feira, 27, o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para 2024. A data em que o benefício estará disponível é definida pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do cartão. No primeiro dia de pagamento, são liberados os recursos destinados aos beneficiários com NIS de final 1. Os demais grupos serão pagos nos dias úteis seguintes, considerando os dez últimos dias de cada mês. A única exceção é em dezembro, quando o calendário é antecipado. Para receber o benefício, é necessário manter atualizadas as informações da família no Cadastro Único. O governo também informou que os cartões dos novos beneficiários são enviados para o endereço cadastrado, mas é possível sacar o recurso mesmo sem ter o cartão em mãos. Para isso, o responsável familiar precisa apresentar um documento oficial com foto em uma agência lotérica.