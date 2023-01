Governo do Estado e prefeitura de São Paulo entregam 240 moradias em Heliópolis

Entrega foi feita em parceria com a prefeitura da capital e faz parte de plano que envolve 1.200 moradias para a região; obras deverão ser finalizadas até 2024

Rogério Cassimiro/ Governo do Estado do SP Tarcísio destacou a importância da iniciativa para a região, que é um das mais pobres da capital paulista



A favela de Heliópolis, a segunda maior da América Latina, recebeu 240 moradias em mais uma etapa do empreendimento entregue pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e pelo secretário da habitação, Marcelo Branco. Tarcísio destacou a importância da iniciativa para a região, que é um das mais pobres da capital paulista. “É muito bom ver as pessoas felizes e ver gente realizando seu sonho da casa própria. Quem não quer ter seu teto? Quem não quer ter seu lar, sua casa? Chegar depois de um dia de trabalho e ter um lugar que é seu? Nós vamos investir não só na construção de novas habitações, mas também na recuperação da infraestrutura das já existentes”, disse Tarcísio. O investimento total foi de R$ 123 milhões por meio da CDHU e da Secretaria Municipal de Habitação. O novo conjunto é composto por cinco condomínios compostos por oito prédios de oito andares, num total de 1.200 apartamentos, dos quais 600 já forma entregues entre 2017 e 2019. As outras 360 unidades devem ser entregues em 2024. O plano oferece financiamento habitacional com prestações compatíveis à renda familiar. Os apartamentos têm 45 m², com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

*Com informações do repórter David de Tarso