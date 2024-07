Governo do Rio Grande do Sul inaugura primeira ‘cidade provisória’ nesta quinta

Centro Humanitário de Acolhimento, denominado Recomeço, está destinado a acolher 630 pessoas; residências foram doadas pela Agência das Nações Unidas para Refugiados

A primeira cidade provisória para desabrigados no Rio Grande do Sul será inaugurada nesta quinta-feira (4) em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. O evento contará com a presença do governador do estado, do vice-governador e do prefeito de Canoas. O novo local, denominado Centro Humanitário de Acolhimento, denominado como Recomeço, está localizado próximo à refinaria Alberto Pasqualini e abrigará 126 unidades habitacionais, destinadas a acolher 630 pessoas. Cada unidade habitacional possui cerca de 17,5 m² e visa proporcionar mais dignidade às famílias que atualmente se encontram em abrigos. As famílias foram selecionadas por meio do processo de cadastramento realizado pela Defesa Civil. Este é o primeiro de cinco centros habitacionais que serão instalados no estado, sendo dois em Canoas e três em Porto Alegre. A próxima inauguração está prevista para o dia 10 de julho na capital gaúcha. As casas foram doadas pela Agência das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), e as doações continuam chegando ao estado. O objetivo é que essas moradias provisórias sejam utilizadas por pouco tempo, até que as casas das famílias sejam reconstruídas em locais seguros, livres do risco de novas inundações.

