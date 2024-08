Governo e indústria da saúde anunciam R$ 57,4 bilhões em investimentos no setor

Alckmin afirmou que têm o objetivo de aumentar a produção farmacêutica nacional para atender pelo menos 50% da demanda do SUS até 2026

EFE/EPA/YAHYA ARHAB O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, justificou o investimento como uma forma de fomentar o setor da saúde



O governo federal e indústrias da saúde anunciaram nesta quarta-feira (14) investimentos conjuntos que somam R$ 57,4 bilhões. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto, em Brasília. Os novos investimentos visam fortalecer o complexo econômico-industrial da saúde, conhecido como CEIS. De acordo com o Executivo Federal, foram destinados R$ 42,7 bilhões para o Plano Mais Produção, que financia a política industrial do setor. Com o anúncio, o total de recursos destinados ao CEIS alcança R$ 342,7 bilhões, incluindo aportes do BNDES, da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII). Além disso, houve reforço das linhas de crédito do Banco do Nordeste, com R$ 17,7 bilhões, e do Banco da Amazônia, com R$ 14,4 bilhões. O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que os investimentos têm o objetivo de aumentar a produção farmacêutica nacional para atender pelo menos 50% da demanda do Sistema Único de Saúde (SUS) até 2026 e 70% até 2033.

Desde janeiro do ano passado, o CEIS já conta com financiamento público de R$ 16,4 bilhões, incluindo quase R$ 9 bilhões do novo PAC Saúde, R$ 4 bilhões do BNDES e R$ 3 bilhões da FINEP. O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, justificou o investimento como uma forma de fomentar o setor da saúde, que representa cerca de 9,7% do PIB. Mercadante destacou a importância do setor para a inovação tecnológica e a qualidade de vida da população. Além dos investimentos públicos, indústrias do setor da saúde também anunciaram investimentos privados no valor de R$ 39,5 bilhões.

