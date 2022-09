Governo espera realizar leilão de Porto de Santos no final de dezembro

Secretário executivo do Ministério de Infraestrutura destaca que objetivo será abrir diversas vocações, ampliar instalações e otimizar a logística de acesso na área portuária

Porto de Santos - Divulgação Porto de Santos é considerado o mais movimentado de toda a América Latina



O governo federal espera realizar, na segunda quinzena de dezembro deste ano, o leilão de concessão do Porto de Santos, o mais movimentado da América Latina. A previsão foi feita na última terça-feira, 27, no Rio de Janeiro, pelo secretário executivo do Ministério de Infraestrutura, Bruno Eustáquio. Segundo ele, há mais de 20 potenciais interessados no certame. Nos próximos dias, ainda nesta semana, o secretário tem compromissos com 23 investidores que estão de olho nos negócios com o porto. O perfil deles é diversificado, bancos, fundos de investimentos, empresas de logística, entre outros. O objetivo de Eustáquio nos encontros é captar as intenções dos empresários sobre questões como modelo de acionista e de concessão. Pelo modelo de concessão encaminhado ao Tribunal de Contas da União, o governo Bolsonaro propõe a venda da participação acionária da autoridade portuária de Santos e entrega um novo contrato de concessão de 35 anos para um novo concessionário, com direito a extensão de mais cinco anos.

“O porto tem uma integração muito forte com a cidade, temos que levar isso em consideração, mas obviamente isso é a jóia da coroa. É um porto que traz fertilizantes e exporta derivados. Acho que a gente tem uma bela oportunidade de ampliar toda a logística interna que chega no porto”, disse Eustáquio. O principal objetivo da concessão do Porto de Santos, de acordo com o secretário, é abrir o porto para diversas vocações, ampliar instalações e otimizar a logística de acesso na área portuária.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga