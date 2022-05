Governo enfrenta dificuldade para indicar nomes para conselho da Petrobras

No começo da semana, governo anunciou mudanças no comando da estatal; novos indicados devem ser aprovados internamente antes de assumirem

ALLISON SALES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Atual presidente, José Mauro Coelho, deverá deixar o cargo daqui dois meses



O governo está enfrentando dificuldades para encontrar nomes para indicá-los ao conselho de administração da Petrobras, segundo fontes próximas a estatal que estão surpresas com a demora. No início dessa semana, o governo anunciou que iria trocar o comando da estatal brasileira de petróleo. José Mauro Coelho deixar o cargo daqui a dois meses para que Caio Paes de Andrade. Quanto maior a demora nessa lista, mais será retardada a posse. Isso porque os nomes indicados devem ser analisados pela Petrobras. O governo tinha planos para a companhia. Queria que Adriano Pires fosse CEO e que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ocupasse o cargo de presidente do Conselho de Administração. Landim não passou nos testes de conformidades enquanto Pires recuou da indicação. Segundo fontes da Jovem Pan, Caio Paes de Andrade só deve assumir a cadeira em julho.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga