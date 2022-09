Governo Federal decide antecipar pagamento do Auxílio Brasil

Próxima parcela do benefício será depositada neste sábado, 17

Marcelo Camargo/Agência Brasil Benefício foi antecipado neste mês de setembro



O governo federal vai antecipar em dois dias o pagamento do Auxílio Brasil, que começa a ser liberado no próximo sábado, 17. A previsão inicial para o depósito do benefício era na próxima segunda-feira, 19. A decisão de mudar a data veio após pressão da ala política do governo de Jair Bolsonaro (PL), que avaliou que poderia haver um prejuízo eleitoral se o cronograma inicial fosse seguido, já que cada pagamento do benefício auxilia 2 milhões de famílias. Em agosto, o Ministério da Cidadania também alterou a data do pagamento do programa social, que garante R$ 600 para os beneficiários. Apesar da antecipação, os últimos pagamentos de outubro, novembro e dezembro continuam com as datas estabelecidas, mas ainda podem ser alteradas.

*Com informações do repórter Bruno Silveira