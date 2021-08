Governo federal lança programa para quem mora nas ruas das grandes cidades

Beneficiários podem ter facilidades para fazer a documentação básica e receber alimentos, roupas, artigos de higiene e ter acesso a telefone e internet

LEANDRO FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Por enquanto, o projeto só alcança o Paraná, Fortaleza e o Distrito Federal



Quem é maior de idade e está morando nas ruas há mais de cinco anos vai poderá pedir residência temporária num programa do governo federal. O projeto “Moradia Primeiro” é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e começa com um investimento de pouco mais de R$ 9 milhões. Os cadastrados devem receber apoio individualizado domiciliar, auxílio para as necessidades básicas e de adaptação às moradias emergenciais. Segundo o ministério, será oferecido acesso a políticas públicas, a serviços e atividades comunitárias e incentivo à convivência com os vizinhos e comunidade local. Os beneficiários ainda podem ter facilidades para fazer a documentação básica e receber alimentos, roupas, artigos de higiene e ter acesso a telefone e internet.

O governo promete reconhecer os direitos da população em situação de rua e proporcionar oportunidades para uma vida independente. Na prática, deve haver um abrigo provisório para que as pessoas carentes se estabilizem e saiam da condição de insegurança da rua. O ministério já fala em ampliar as atividades com Estados e municípios. A verba inicial será para três localidades. Cerca de R$ 800 mil para o estado do Paraná, R$ 120 mil para Fortaleza, e R$ 7,4 milhões para o Distrito Federal. Cerca de R$ 920 mil serão para um um curso de capacitação e estudo de viabilidade econômica na Faculdade Latinoamericana de Ciências Sociais.

*Com informações do repórter Daniel Lian