Governo lança programa com passagens aéreas de até R$ 200 para aposentados

Apesar dos atrasos, o governo federal vai lançar nesta quarta-feira (24) a primeira fase do programa Voa Brasil, destinado inicialmente a aposentados do INSS que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses, independente da faixa de renda. A expectativa é de que sejam disponibilizados cerca de 3 mil bilhetes para esse público. Os aposentados interessados deverão acessar o site da administração federal, onde será possível realizar uma pesquisa e cadastro para tentar obter as passagens. As companhias aéreas participantes disponibilizarão assentos que ficariam vagos durante os voos. O governo não terá custos adicionais, pois a iniciativa é uma parceria com as empresas aéreas. A administração federal argumenta que o programa é benéfico tanto para ambos os lados.

Inicialmente, a ideia era alcançar um público maior, mas devido a resistências e dúvidas sobre a viabilidade do programa, apenas aposentados terão direito nesta fase inicial. O lançamento oficial ocorrerá em Brasília às 15h, com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin. O presidente Lula não estará presente, pois participa das discussões do G20 no Rio de Janeiro. Em um segundo momento, o programa pretende beneficiar estudantes do ProUni e pensionistas, mas por enquanto, apenas aposentados do INSS poderão participar.

