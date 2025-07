Governo Lula prepara pacote social para segundo semestre de 2025

Medidas visam resgatar popularidade do presidente e têm como foco as eleições de 2026; ‘Gás para Todos’ é uma das propostas para substituir o atual ‘Vale Gás’

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Popularidade do presidente Lula caiu nos últimos meses, e medidas visam recuperá-la



O governo federal está preparando um pacote de programas sociais que visa a classe média e as periferias. As medidas, que devem ser anunciadas a partir de agosto, buscam resgatar a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e têm como foco as eleições de 2026. As ações em preparação incluem a reformulação do vale-gás, que beneficia cerca de 16 milhões de pessoas, a criação de linhas de crédito para a reforma de moradias e o financiamento para a compra de veículos por motoristas e entregadores de aplicativo.

‘Gás para Todos’ em substituição ao ‘Vale-Gás’

Uma das principais medidas é o programa “Gás para Todos”, que substituirá o atual “Vale Gás”. A iniciativa, que deve ser lançada por meio de Medida Provisória, pretende beneficiar cerca de 16 milhões de famílias com um cartão para a retirada de botijões de gás de 13 quilos. Atualmente, o “Vale Gás” atende aproximadamente 5,4 milhões de famílias. O custo estimado do novo programa é de R$ 2,6 bilhões em 2025 e R$ 5 bilhões em 2026.

Crédito para motoristas de aplicativo e reformas

O pacote também prevê o financiamento para que entregadores e motoristas de aplicativos possam adquirir motocicletas e carros. Essa medida, coordenada pelo Ministério do Empreendedorismo, visa atender a uma categoria que o governo busca se aproximar.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, o governo planeja oferecer uma linha de crédito para que a classe média possa reformar suas casas. A expectativa é que sejam disponibilizados valores entre R$ 5 mil e R$ 30 mil para que deseja fazer melhorias em seus imóveis. A medida é vista como uma forma de atender a um público que, segundo Lula, muitas vezes não deseja trocar de imóvel, mas sim realizar reformas.

O lançamento dessas medidas ocorre em um momento em que o governo busca recuperar a popularidade, que apresentou queda nos últimos meses.

*Com informações de Igor Damasceno

*Reportagem produzida com auxílio de IA