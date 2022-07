Governo prevê pagar auxílio a caminhoneiros a partir de 5 de agosto, diz Ciro Nogueira

Executivo acredita que fará demais pagamentos aprovados na PEC das Bondades no mesmo mês

O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), declarou em uma entrevista nesta quinta-feira, 21, que o governo espera já pagar o auxílio de R$ 1 mil para caminhoneiros a partir do dia 5 de agosto. O Executivo também espera repassar o benefício aprovado para taxistas até o final do próximo mês. Nogueira também afirmou que o novo Auxílio Brasil, aprovado até para até o fim deste ano no valor de R$ 600, será repassado no dia 9 de agosto. Essas medidas de transferência de recursos fazem parte da PEC das Bondades, aprovada no Congresso Nacional. A emenda também turbina o vale-gás, levando-o a R$ 120 a cada dois meses. No calendário normal, o recurso seria repassado a partir do dia 18 de agosto, mas o governo decidiu antecipar para a primeira semana do mês. Especificamente para o pagamento dos taxistas, ainda é necessário a criação de um cadastro da categoria. O governo espera contar com o apoio das prefeituras, para obter as informações que elas possuem sobre esses profissionais.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro