Governo criará protocolo para retomada de trabalho em frigoríficos

Joédson Alves/EFE O objetivo é manter a atividade econômica e a proteção dos trabalhadores



A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou nesta terça-feira (26) que o governo vai editar um novo protocolo para o funcionamento dos frigoríficos durante a pandemia da Covid-19. Segundo ela, o objetivo é manter a atividade econômica e a proteção dos trabalhadores.

De acordo com Tereza Cristina, o novo protocolo deve ser finalizado ainda esta semana e está sendo concluído em parceria do Ministério Público do Trabalho e dos ministérios da Saúde, da Agricultura e da Economia.

Ainda nesta terça-feira, o Senado Federal aprovou um projeto que viabiliza a prorrogação de dívidas rurais. A medida vale para produtores rurais, posseiros ou arrendatários que tenham renda bruta anual de 2 milhões de reais com empréstimos com vencimento entre janeiro e dezembro deste ano .

Pelo projeto, os bancos poderão adiar por um ano o vencimento de cobranças dos agricultores familiares. O texto inclui também os créditos concedidos pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados.

*Com informações da repórter Camila Yunes