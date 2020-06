Governo quer diminuir tendência de alta no desmatamento com ações da Verde Brasil

Tiago Queiroz/Estadão Conteúdo Mourão, que é coordenador do Conselho Nacional da Amazônia Legal, destacou que, no mês de maio, os números caíram em relação a 2019



O governo busca reduzir o desmatamento e as queimadas na Amazônia no 2º semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.

Nesta segunda (8), o vice-presidente Hamilton Mourão anunciou a segunda fase da Operação Verde Brasil, que consiste na fiscalização, apreensão e autuação de atividades ilegais em madeireiras, serrarias e garimpos em estados da região.

No ano passado, o desmatamento na Amazônia foi o maior da última década, tendência que continuou no primeiro trimestre deste ano segundo dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Hamilton Mourão, que é coordenador do Conselho Nacional da Amazônia Legal, destacou que, no mês de maio, os números caíram em relação ao ano passado. E que a meta é as estatísticas melhorem também no resto do ano.

O vice-presidente também comentou sobre a covid-19 na Amazônia. Segundo ele, existem dificuldades naturais, como o isolamento de algumas comunidades e a concentração das equipes de saúde nas capitais. Mas segundo ele, algumas medidas melhoraram a situação.

*Com informações do repórter Levy Guimarães