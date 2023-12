Governo quer incluir vacina da dengue no SUS

Imunizante deve chegar ao Sistema Único de Saúde ainda este ano

Reprodução/Canal Gov Ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirma que primeira levará não será suficiente e grupos devem ser priorizados para vacinação contra dengue



O Ministério da Saúde divulgou um balanço com o número de casos de dengue este ano durante coletiva de imprensa realizada na sexta-feira, 8. Em 2022, foram 1,3 milhão de casos, enquanto em 2023 foram 1,6 milhão de notificações. Os estados com maior incidência de casos da doença são Distrito Federal, Espírito Santos, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná. Em contrapartida, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nove meses atrás uma nova vacina contra a dengue no Brasil, que já está sendo fabricada pela empresa japonesa Takeda, contra os quatro sorotipos da dengue (1, 2, 3 e 4).

O imunizante promete a redução de hospitalização pela doença em 84% dos casos e a ideia é incluí-lo no Sistema Único de Saúde (SUS) ainda este ano, para contemplar pessoas entre 4 e 59 anos. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que o montante da primeira leva “não é suficiente para uma vacinação em massa, mas nos dá responsabilidade com dados para considerar grupos mais vulneráveis”. O esquema de vacinação deve ocorrer com aplicação de duas doses com intervalo de 30 dias cada.

*Com informações da repórter Janaína Camelo