Governo estende por mais 15 dias restrição para entrada de estrangeiros no Brasil

Em decorrência do avanço da pandemia da Covid-19, o governo federal decidiu estender por mais 15 dias a restrição à entrada de estrangeiros no Brasil. A decretação foi publicada em edição extra do Diário Oficial no último sábado (20).

O governo Jair Bolsonaro justificou a medida como sendo uma nova ação do governo no combate a pandemia. Além disso, o executivo disse considerar a declaração de emergência sanitária pela Organização Mundial da Saúde e da Anvisa, recomendando restrições temporárias de entradas no país.

Dessa forma, segue proibida a entrada de pessoas no Brasil, seja por meio terrestre, aéreo ou por transporte aquaviário. Essa restrição não é aplicada aos brasileiros ou estrangeiros que tenham residência no país.

Também estão excluídos da medida cidadãos de outros países que estejam em missão a serviço de organismos internacionais ou pessoas com cônjuges, pais ou filhos brasileiros. Em uma semana, o governo federal deve anunciar uma nova extensão ou o cancelamento dessa medida.

*Com informações do repórter Leonardo Martins