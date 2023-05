Governo suspende vendas de pacotes de viagens flexíveis da Hurb em todo o Brasil

Decisão foi tomada pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) nesta segunda-feira, 29, devido ao alto volume de reclamações recebidas pela empresa

LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Agência de viagens online Hurb, antigo Hotel Urbano, já havia sido notificada no ano passado sobre as denúncias recebidas e solicitada a apresentar esclarecimentos sobre suas práticas comerciais



A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) decidiu, nesta segunda-feira, 29, suspender temporariamente a venda de novos pacotes com datas flexíveis da empresa Hurb (antigo Hotel Urbano), devido a irregularidades encontradas nas práticas comerciais da companhia. A medida foi tomada como forma de proteção aos consumidores e busca garantir a resolução dos problemas antes que novas vendas de pacotes sejam realizadas. Até abril de 2023, foram registradas mais de 11 mil reclamações contra a empresa (na plataforma consumidor.gov), volume que quase supera as 12.764 mil reclamações registradas ao longo de todo o ano de 2022. O índice de resolução das denúncias caiu de 64,77% em 2022, para 48,05% em 2023. De acordo com o comunicado, a secretaria “a suspensão será mantida até que o Hurb apresente um plano concreto de resolução dos contratos atualmente em vigor, além de comprovar que as falhas identificadas foram corrigidas”.

“A Hurb já havia sido notificada no ano passado sobre as denúncias recebidas e solicitada a apresentar esclarecimentos sobre as práticas comerciais adotadas pela empresa. No entanto, as respostas apresentadas não foram suficientes para sanar as irregularidades apontadas pelos consumidores. A empresa chegou a solicitar a negociação de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), alegando diminuição no número de reclamações. Entretanto, nos últimos meses, aumentaram expressivamente os relatos de clientes em todo o Brasil por problemas como cancelamentos de viagens sem aviso prévio, atraso no pagamento a hotéis e falta de assistência em casos de problemas durante a viagem e hospedagem”, detalhou a nota. A Senacon também fez um alerta para consumidores que já tiveram, ou que ainda têm problemas com a empresa para que busquem informações sobre as opções de reembolso, ou até mesmo de remarcação das viagens. Além disso, a secretaria fez um alerta para que os consumidores registrem todas as reclamações nos órgãos de defesa do consumidor.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto