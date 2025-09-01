Governo Trump tem postura errática e sem precedentes, afirma Haddad

Ministro da Fazenda avalia que processo decisório dos EUA está ‘centralizado em uma única pessoa’, caracterizando um ‘modo de governar’ imprevisível porque tudo ‘sai apenas de uma cabeça’

Em uma recente declaração em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressou críticas neste domingo (31) contundentes à postura do governo dos Estados Unidos, destacando uma centralização excessiva das decisões em uma única figura. Haddad apontou que a atuação do presidente Donald Trump foi errática e sem precedentes na história política norte-americana. Segundo o ministro, o Parlamento dos Estados Unidos tem se mostrado quase invisível diante das decisões unilaterais de Trump, o que representa um novo e atípico modo de governar para a democracia norte-americana.

“O governo dos EUA tem tido uma postura errática em temas variados e está centralizado em uma pessoa só. Você não ouve falar do Congresso, sai tudo de uma cabeça. É um modo de governar sem precedentes naquele país”, disse Haddad em entrevista ao Canal Livre, programa da BandNews.

Haddad também abordou o controverso pacote de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, classificando-o como uma medida irracional do ponto de vista econômico. Ele argumentou que não existe teoria econômica que justifique a taxação de commodities brasileiras essenciais, como minério, óleo e alimentos. Durante uma entrevista, o ministro afirmou que a ação de Trump não traz vantagens aos Estados Unidos. Ele destacou que a exclusão de 700 produtos do tarifaço não foi um recuo do governo, mas sim resultado da pressão de empresários brasileiros e norte-americanos que foram afetados pelas tarifas.

O impacto das tarifas sobre as exportações brasileiras é significativo, afetando entre 35% e 37% dos produtos exportados, segundo Haddad. Ele mencionou que o plano Brasil Soberano foi criado para oferecer subsídios e crédito às empresas mais afetadas pelas tarifas. A situação se complica ainda mais com questões políticas, especialmente com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi citado por Trump como uma das justificativas para a imposição das tarifas.

