Governo vai reduzir imposto de importação sobre aço e outros 10 produtos

Objetivo é tentar combater a alta inflação; estratégia também visa abertura gradual da economia brasileira

FáTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministro da Economia, Paulo Guedes



O governo federal vai reduzir o imposto de importação (II) sobre aço e outros 10 produtos, incluindo itens da cesta básica e ligados a construção civil. A ideia é que essa redução comece a valer em maio e, no mais tardar, no mês de junho. Em março deste ano, o governo federal já tinha reduzido a zero a alíquota de importação sobre vários itens, incluindo o etanol e produtos da cesta básica. Um dos principais objetivos dessa medida é combater a inflação, que está em patamares elevados no Brasil. Recentemente houve redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Pessoas ligadas ao governo disseram à Jovem Pan que essa nova redução de impostos, incluindo o II, faz parte de uma estratégia de abertura gradual e racional da economia brasileira. As mesmas pessoas afirmaram que a indústria brasileira será respeitada, que não será uma abertura descontrolado. No entanto frisaram que esse será um processo irreversível.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga